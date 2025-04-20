Van'ın Kızları Şampiyon!

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Genç Kızlar Bölge Şampiyonasını birinci sırada tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan bölge şampiyonası Van Büyükşehir Belediye Spor kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.

Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'tan 4 takımın katıldığı müsabakalarda, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı, şampiyon olarak bir üst tura yükseldi.

Kırmızı siyahlılar, genç kızlar yarı final müsabakalarında Van'a temsil edecek.