Van'ın Kızları Şampiyon!

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Genç Kızlar Bölge Şampiyonasını birinci sırada tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan bölge şampiyonası Van Büyükşehir Belediye Spor kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.
Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'tan 4 takımın katıldığı müsabakalarda, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı, şampiyon olarak bir üst tura yükseldi.
Kırmızı siyahlılar, genç kızlar yarı final müsabakalarında Van'a temsil edecek.
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