Van İpekyolu'nda muhtar İnan, 42 yıl muhtarlık yapan babasının izinden gidiyor - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda muhtar İnan, 42 yıl muhtarlık yapan babasının izinden gidiyor

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Van İpekyolu\'nda muhtar İnan, 42 yıl muhtarlık yapan babasının izinden gidiyor
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Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 yıl muhtarlık yapan babasının görevini devralan Mehmet Turan İnan, Şerefiye Mahallesi'nde ikinci dönem muhtar olarak hizmet ediyor. Babasının tecrübesinden yararlanan İnan, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek sorunların çözümüne çalışıyor.

ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 yıl muhtarlık yapan babasının izinden giden Mehmet Turan İnan, çocukluğundan itibaren tanıklık ettiği görevi devralarak mahalle sakinlerine hizmet ediyor.

Dört çocuk babası İnan, babası Şükrü İnan'ın 42 yıl boyunca sürdürdüğü muhtarlık görevinin ardından 2019'da yapılan seçimleri kazanarak Şerefiye Mahallesi'nin muhtarı oldu.

2024'teki seçimlerde de güven tazeleyen İnan, kentin en büyük mahallelerinden birinde ikinci dönem muhtarlık görevini sürdürüyor.

Muhtarlığı çocukluk yıllarından bu yana yakından bilen İnan, göreve yalnızca babasından devraldığı bir sorumluluk olarak değil, yıllar içinde edindiği tecrübeyi hizmete dönüştürme fırsatı olarak bakıyor.

Mahalle sakinleriyle iletişimini güçlü tutmaya çalışan İnan, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için mesai harcıyor.

Babasının yıllara dayanan tecrübesinden de yararlanan İnan, mahalleye hizmet ederken babasının bilgi birikimine de başvurmaya devam ediyor.

"Mahalleli beni seviyor, ben de onları seviyorum"

Şerefiye Mahallesi Muhtarı İnan, AA muhabirine, babasının muhtarlık yaptığı dönemde aza olarak görev aldığını, bu sayede mesleğin işleyişini yakından bilme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Babasının 42 yıllık hizmet döneminin kendisi için önemli bir tecrübe kaynağı olduğunu belirten İnan, "Babam aralıksız 42 yıl Şerefiye Mahallesi'nin muhtarlığını yaptı, ondan sonraki devir bana nasip oldu. Babam muhtarken, azalığını yaptım. Mahalle muhtarı olarak babam gibi yıllarca hizmet yapmış değilim ama onun tecrübesini her zaman alırım. Bilgi birikiminden mutlaka faydalanırım. Bir şeyler almam, bir şeyler sormam gerekiyorsa kendisine giderim." dedi.

Babasının görev süresince mahallenin ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan İnan, bu birikimin bugün de kendisine yol gösterdiğini dile getirdi.

Babasından devraldığı görevi sürdürürken mahalle sakinleriyle kurduğu bağı ön planda tuttuğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Babam mahalle muhtarlığını yaptığı zaman büyük bir sorumluluk aldı. O sorumlulukla hizmetlerini ve çalışmalarını zamanla yaptı. Altyapı, üstyapı, yolların düzeni, onların hepsini, çoğunu bitirdi. O sorumluluğu ve yükü ondan sonra ben aldım. Muhtarlık yalnızca resmi işlemlerin yürütüldüğü bir makam değil, vatandaşlarla iç içe olmayı gerektiriyor. Mahalle sakinleri diledikleri zaman bana ulaşabiliyor. Kapım herkese açık. Onların sayesinde bu makama oturmuş bir insanım, onlardan biriyim. Mahalleli beni seviyor, ben de onları seviyorum."

"Görevi bundan sonra oğlum aldı"

Mehmet Turan İnan'ın 84 yaşındaki babası Şükrü İnan da yıllarca yürüttüğü muhtarlık görevinin ardından sorumluluğu oğluna devrettiğini dile getirdi.

Görevin yalnızca ünvan taşımaktan ibaret olmadığını, vatandaşlara yardımcı olmayı ve mahalle için çalışmayı gerektirdiğini anlatan İnan, "Görevi bundan sonra oğlum aldı. Bundan sonra hizmet yapması gerekiyor, oturmakla olmaz. Ben de hizmet yaptım ve vatandaşlara yardımcı oldum." diye konuştu.

"Muhtarımız hizmet konusunda babasını geçecek gibi gözüküyor"

Şerefiye Mahallesi'nde 30 yıldır yaşadığını belirten 72 yaşındaki Mehmet Konak ise "Muhtarımızın babası bu mahallede 42 sene muhtarlık yaptı. Ondan sonra iki senedir de oğlu Mehmet Turan Bey yapıyor. Ondan da razıyım, görevini yapıyor. Mahallenin sorunlarıyla ilgileniyor. Muhtarımızı seviyoruz, o da bizleri seviyor." ifadelerini kullandı.

Mahallede 25 yıldır yaşadığını dile getiren Celal Çelik de "Hizmet konusunda bazı oğullar babalarını da geçiyor. Muhtarımız hizmet konusunda babasını geçecek gibi gözüküyor. Muhtarımızdan memnunuz." dedi.

Kaynak: AA
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