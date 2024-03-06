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Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Van Meyvecilik Projesi" kapsamında çiftçilere 2 yılda 700 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde, çiftçilere meyve fidanı dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarım ve hayvancılık alanında güzel işler yaptıklarını ifade etti.

Kentte 2 yılda binlerce meyve fidanını toprakla buluşturduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Geçen sene de meyve fidanı dağıttık. Bu yıl 350 bin meyve fidanını çiftçilerimize teslim ettik. Toplamda 700 bin meyve fidanı dağıtmış oluyoruz. Elma, armut, kayısı, vişne, kiraz gibi meyvelerin dışında Trabzon hurması gibi çeşitli meyve fidanları dağıtacağız. Ayrıca 1 milyon 200 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz. Yetiştirilen meyve fidanlarının aşılamalarını da yaptıktan sonra Van'ımızın toprağıyla buluşturmuş olacağız. Çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdiğimiz fidanların kaynaklarını da belediyeden harcadık."

Van'da gölet projelerinin de sürdüğünü dile getiren Balcı, "İnşaatı devam eden 4 ayrı göletimiz daha var. Toplam 10 gölet en yakın zamanda bitirilecek. Bu durumlar çiftçimize daha çok fayda getirecek." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.