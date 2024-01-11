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Van Valisi, minibüs şoförünün kitap desteği çağrısına kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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Van Valisi, minibüs şoförünün kitap desteği çağrısına kayıtsız kalmadı

Van Valisi, minibüs şoförünün kitap desteği çağrısına kayıtsız kalmadı. Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde yolcu taşıyan minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okuma alışkanlığını artırmak için aracında mini bir kitaplık oluşturmuştu. Minibüs şoförü Gül'ün çağrısına kayıtsız kalmayan Vali Balcı, 'Kitap Van Projesi' kapsamında çok sayıda kitap hazırlattırdı. Vali Balcı'nın desteğiyle minibüs şoförüne ulaşan kitaplar büyük takdir topladı.

Van Valisi, minibüs şoförünün kitap desteği çağrısına kayıtsız kalmadı
11.01.2024 - 20:16,  Güncelleme: 20:19
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Kütüphaneli minibüse kitap desteği

Van Valisi, minibüs şoförünün kitap desteği çağrısına kayıtsız kalmadı

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, okumayı yaygınlaştırmak için minibüsüne kitaplık yapan Doğan Gül'e kitap desteğinde bulundu.

Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde yolcu taşıyan 20 yıllık minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla örnek bir uygulamaya imza atmıştı. Vatandaşların yolculuk esnasında zamanlarını akıllı telefonlarla ilgilenerek harcamamasını hedefleyen Gül, 2 yıl önce aracında mini bir kitaplık oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde minibüs şoförü Doğan Gül, kitap desteği için Van Valisi Balcı'ya çağrıda bulunmuştu. Minibüs şoförü Gül'ün çağrısına kayıtsız kalmayan Vali Balcı ise 'Kitap Van Projesi' kapsamında çok sayıda kitap hazırlattırdı. 7'den 70'e herkesin okuyabileceği kitapları minibüs şoförüne ulaştıran Vali Balcı büyük takdir topladı. Minibüs şoförü Gül, kendilerine kitap desteğinde bulunan Vali Balcı'ya teşekkür etti.

"Çağrımız karşılık buldu"

İHA muhabirine konuşan minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okumayı yaygınlaştırmak için yaklaşık 2 yıldır bu uygulamayı sürdürdüğünü hatırlattı. Van'daki toplu taşıma araçlarında ilk kez böylesi bir uygulama yapıldığını dile getiren Gül, "Uygulamamız çok iyi karşılandı ve inşallah diğer araçlarda da yaygınlaştıracağız. Van Valisi'nin kitap sevgisini bildiğimiz için destek çağrısında bulunmuştuk. Sağ olsunlar bize bugün kitap gönderdi. Bizler de kitaplarımızı raflara dizdik. Valimizin kitap göndermesini bekliyordum ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bunun için de çok sevindik" dedi.

"Çok sayıda teşekkür mesajı alıyorum"

Toplu taşıma aracında kitap projesinin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ve çok sayıda yorum aldıklarını dile getiren Gül, "Bu uygulamamızı eleştirenler de destek verenler de oldu. Tabii şaşıranlar da oldu. Çok sayıda teşekkür mesajı alıyorum. Bize kitap desteğinde bulunmak için söz veren arkadaşlarımız da oldu. Bu yüzden bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kitap okuyan insanın düşünce ufku gelişiyor. İnsan okuyunca güzelleşiyor. Okumanın zararı yok ve okuyan insandan da zarar gelmez" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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