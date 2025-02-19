Vance'den Zelenskiy'ye Trump Uyarısı - Son Dakika
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Vance'den Zelenskiy'ye Trump Uyarısı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenskiy'ye Trump'a saldırmaması için uyarıda bulundu.

19.02.2025 22:46
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye "ABD Başkanı Donald Trump'a saldırmaması" uyarısında bulundu.

JD Vance, İngiliz Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Trump'a yönelik " Rusya'nın yarattığı dezenformasyon alanının içinde yaşıyor." ifadesine tepki gösterdi.

Zelenskiy'ye "Trump'a saldırmaması" uyarısında bulunan ve kullandığı kötü sözlerin geri tepeceğini belirten Vance, "Zelenskiy'nin Başkan hakkında medyada kötü sözler söyleyerek onun düşüncelerini değiştireceği fikri, onu (Trump) tanıyan herkesin bunun, bu (Washington) yönetimle başa çıkmak için korkunç bir yol olduğunu söyleyeceği bir düşüncedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Zelenskiy'yi yeni ABD yönetimiyle temaslar konusunda yanlış tavsiyeler almakla eleştirirken, "Ukrayna halkını tabii ki seviyoruz. Cesur askerlerine saygı duyuyoruz. Ancak bu savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini de düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD Başkanının politikası budur. Rus dezenformasyonuna dayanmıyor." diyen Vance, Trump'ın jeopolitik hakkında çok güçlü bilgisi olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'yi ülkesinde seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise halkının kendisine verdiği desteğin yüzde 4 olduğunu iddia eden Trump'ın "Rusya'nın yarattığı dezenformasyon alanında yaşadığını" söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

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