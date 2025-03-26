Vance Grönland'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Vance Grönland'ı Ziyaret Edecek

ABD Başk. Yardımcısı Vance, Grönland'daki güvenlik durumunu incelemek için ziyarette bulunacak.

26.03.2025 12:01
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LOS ANGELES, 26 Mart (Xinhua) -- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, cuma günü Grönland'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Vance, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında Grönland'ın kuzeybatı kıyısındaki yerleşik Uzay Gücü'nde görev yapan ABD'li muhafızları ziyaret edeceğini ve Grönland'ın güvenliğiyle ilgili gelişmeleri inceleyeceğini söyledi.

"Birçok ülke Grönland'ı tehdit ediyor; ABD'yi, Kanada'yı ve elbetteki Grönland halkını tehdit etmek için topraklarını ve su yollarını kullanmakla tehdit ediyor. Dolayısıyla oradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu gözden geçireceğiz" dedi.

Vance, "Ne yazık ki, hem Amerikalı hem de Danimarkalı liderler uzun zamandır Grönland'ı ihmal ediyor. Bu, Grönland için kötü bir şey. Tüm dünyanın güvenliği açısından da kötü bir durum. Gelişmelerin yönünü değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Gidip bunu yapıp yapamayacağımıza bakacağım" ifadelerini kullandı.

Vance'a hafta içinde Grönland'a gideceğini açıklayan eşi Usha Vance da eşlik edecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright da Grönland'ı ziyaret etmeyi planlıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin "Kuzey Kutup Bölgesi'nde güvenlik çıkarları olduğunu" söyledi.

Grönlandlı politikacılar ise ABD'nin üst düzey ziyaret planını "güç gösterisi" diye niteleyerek kınıyor.

Kaynak: Xinhua

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