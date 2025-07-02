Vang Yi'den AB'ye Güvenilir Ortaklık Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile Avrupa Birliğinin (AB) "küresel istikrar" için güvenilir, güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklara dönüşmesi çağrısında bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, 30 Haziran ile 6 Temmuz tarihlerinde Almanya, Fransa ve AB'nin davetiyle Avrupa temaslarında bulunan Vang, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Başbakanı Bart de Wever ile görüştü.

Vang, görüşmede, bu yılın Çin-AB diplomatik ilişkilerinin 50. yılı olduğunu hatırlatarak, mevcut uluslararası konjonktürde Pekin ve Brüksel'in ortaklık ve işbirliği anlayışını benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Çin ile AB'nin "küresel istikrar" için güvenilir, güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklara dönüşmesi çağrısında bulunan Vang, "İki taraf iletişimi güçlendirmeli, karşılıklı anlayışı artırmalı, güven inşa etmeli ve birlikte çok taraflılık ile serbest ticaret sistemini korumalıdır." ifadesini kullandı.

Belçika Başbakanı de Wever ise Çin ile Avrupa arasında "görüş ayrılıklarına karşın" karmaşık jeopolitik ortamda "karşılıklı güvenin artırılması ve diyaloğun geliştirilmesinin" önemine dikkati çekti.

De Wever ayrıca Belçika'nın "çok taraflılığa" inandığını, Avrupa'nın "özerkliğini güçlendirmesini" desteklediğini ve Çin-AB liderler zirvesinden olumlu sonuçlar beklediğini belirtti.

Belçika'nın "tek Çin" politikasına sıkı şekilde bağlı olduğunu da vurgulayan de Wever, bu tutumlarında da bir değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.

Taraflar, ayrıca Ukrayna'daki gelişmelere dair de görüş alışverişinde bulundu.