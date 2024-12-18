Vanuatu'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 14 Ölü

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SİDNEY, 18 Aralık (Xinhua) -- Pasifik ada ülkesi Vanuatu'yu vuran 7,3 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kızılhaç, çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada yerel medyanın 7 olarak bildirdiği ölü sayısını güncelledi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre salı günü başkent Port Villa'da geniş çaplı hasara yol açan ilk depremin ardından çarşamba sabahı erken saatlerde 5,5 büyüklüğünde bir deprem ve çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Pasifik'teki Kızılhaç'ın Fiji'de bulunan merkezinin başkanı Katie Greenwood, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 200'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong salı gecesi yaptığı açıklamada depremin önemli hasara yol açtığını ve çarşamba günü yardım göndereceklerini söyledi.

Avustralya'nın 9News kanalında yayımlanan haberde Birleşmiş Milletler insani yardım ofisinin, hasar gören Port Vila'daki havalimanı ve limana erişimin büyük güçlükle sağlanması nedeniyle yardım ulaştırma çabalarının olumsuz etkilenebileceği yönündeki ifadelerine yer verildi.

World Vision Vanuatu'dan Clement Chipokolo, Australian Broadcasting Corporation televizyonuna yaptığı açıklamada yıkımın ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Chipokolo, hasarlı elektrik ve telefon hatları yüzünden kurtarma ve yardım çalışmalarının aksadığını belirtti.