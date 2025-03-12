'Ormanın hayaleti' vaşak fotokapana yakalandı

ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yaban domuzlarını görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, yaban domuzu sürüsü de fotokapan kameralarına yansıdı.