VASKİ Su Hattı Onarımlarına Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, içme suyu hattında meydana gelen arızaları gidermek için onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kente içme suyu sağlayan Bejingir kaynağından gelen 1500'lük isale hattında oluşan arızaların giderilmesine yönelik başlatıldı.
İçme Suyu Daire Başkanlığına bağlı ekipler, isale hattında tespit ettikleri arızaları gidermek için mesai yapıyor.
Ekipler, belirlenen tarihten önce arızaları onararak su kesintisini sonlandırmayı hedefliyor.
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