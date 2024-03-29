Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık - Son Dakika
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Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık

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Antalya'nın Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen Muhammet Büyükkaya'yı darp etmişti. Şahsa yumruk atmadığını ancak tartakladığını belirten Aputkan, "Söz konusu vatandaşın kızı 994 gün belediyeye gelmemiş, buna rağmen biz o personeli işten çıkarmadık. Sağduyulu davranıp uzaklaşmaya çalışsam da bu şahıs ısrarla bağırıp, çağırıp, ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu" dedi.

29.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:23
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Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı. İş yeri sahibi Büyükkaya, iddiaya göre belediyede çalışan kızına mobbing yaptığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

YÜZÜNE YUMRUK ATARAK TARTAKLADI

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"4 YILDA 994 GÜN İŞE GELMEDİ"

Olayla ilgili makamında basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Söz konusu vatandaşın kızını belirlediğimiz bir birimde görevlendirdik. Ancak personelimiz ve babası yeni görev yerini beğenmeyerek ücretsiz izinler ve raporlarla işe gelmedi. 2020- 2024 yılları arasında 994 gün belediyeye gelmemiş, bunun büyük bir kısmını ücretsiz izin, bir kısmını ise rapor ile geçirmiştir. Buna rağmen biz o personeli işten çıkarmadık" dedi.

"HEM BELEDİYEYE İŞE GELMEYECEKSİN..."

Adı geçen personelin babasının birkaç kez makama gelerek kızının başka birimlerde çalıştırılmasını talep edip ağır ithamlarda bulunduğunu öne süren Aputkan, şunları söyledi; "Makamda yetinmeyip sokakta bizleri gördüğünde özellikle insanların kalabalık olduğu bir ortamda hakaret edercesine söylemlerine devam etti. Hem belediyeye işe gelmeyeceksin, hem istediğin birimde çalıştırılmak isteyeceksin. Kusura bakmasın burada görevlendirmeyi biz yaparız.

"AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLERDE BULUNDU"

Bu süreçte yaşanan olayları biz yine sağduyulu davranıp personelimizin işten çıkarılması yerine çalışması yönünde çaba sarf ettik ancak özellikle babası hakaretvari davranışlarına devam etmiştir. Son olarak esnaf ziyaretimiz esnasında bu şahısla karşılaştık. Orada da arkadaşlarımızın yanında bana karşı yine söylemlerde bulundu. Sağduyulu davranıp uzaklaşmaya çalışsam da bu şahıs ısrarla bağırıp, çağırıp, ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Biz de insanız, biz kimseye bağırıp, çağırıp hakaret etmiyorsak, kimsenin de şahsıma bu kadar hakaret etmeye hakkı yoktur."

YUMRUK ATTIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Görüntülerde yumruk attığı görülen Başkan Aputkan, basın toplantısında bunu yalanladı, yumruk atmadığını, tartakladığını iddia etti. Aputkan, emlak servisinde çalışan Muhammet Büyükkaya'nın kızı F.B.'nin izin ve rapor tarihlerini gösteren belgelerini de basın mensuplarına dağıttı.

Vatandaşa yumruk atan BBP\'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık

Büyük Birlik Partisi, serik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Usda: İstanbul da Tophane diye bir semt var Kabadayılar burada toplanır. Bir kaç eksik varmış Başkanı gönderin gelsin. 27 29 Yanıtla
  • Ali Kublay: Adamın dedigi dogruysailk önce Serik halkı evire çevire dovsun Bld baş kanini ugrastirmasinar orası babasının holdingimiymis zerzevatin 21 4 Yanıtla Serkan Polat: Zerzavati birak,994 gun ise gelmeyen birini kovmayan kabzimala bak sen 24 1
  • huseyin ergun: Belediye başkanı olarak yetkini zamanında kullanmazsan sonuç böyle olur. Yumruk eğer haklıysan seni böyle haksız, duruma düşürür. 17 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: neden çıkarmadınız ? yaptığınız doğru mu ? sonra bir kez daha aday olacaksın öyle mi? özürün kabahatinden büyük. 16 2 Yanıtla
  • Whatisup Up: 994 gün gelmedi ne demek lan. 994 gün boyunca bizim verdiğimiz vergilerle yan yatıp keyif çatmasına göz yummuşsan; bırak seçilmeyi direk istifa et. Utanmadan iyilik yapmış gibi de söylüyor. 9 1 Yanıtla
  • V. A.: Babası da memur, işe almışlar bide yetmemiş kızı girmiş. Haramzade. Kpss ile ve sadece merkezi atamayla atanmayan herkes haram yiyor kamuda. Cunku referans var işin içinde. Sen puanıyla atanabılecek bırının hakkımı gasp edip devletten maas alarak ömür billah isterse yırtın en basarılı ol gene haram. Çalıntı parayla cami yapıp avunmaya benzer bu. 9 0 Yanıtla
  • DertLiiii: Adam belediye başkanı diye eli armutmu toplicsk vur dayı 1 tanede benim icin vur 4 4 Yanıtla
  • Serkan Polat: Sen nasil belediye baskanisin,babanin cebinden mi oduyorsun maaslari,994 gun ise gelmeyen birini nasil kovmazsin 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Sen kimsin vatandaşa saldırıyorsun 0 0 Yanıtla
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