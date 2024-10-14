Vatandaşın Yükü Artıyor

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100 bin lira üzeri kredi kartı sahiplerinden 750 lira kesinti öngören teklife tepki yağıyor.

14.10.2024 18:50
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(ANKARA) - Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını öngören teklife vatandaşlar, "Bu hükümetin çöküşüdür" diye tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Paralar kim bilir nerelere gider. Ne oldu daha önce topladıkları paralara? Deprem paraları gitti. Nereye gidiyor bu paralar" diye konuştu.

AK Parti'nin Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırladığı yasa teklifine tepkiler sürüyor. Teklifte, 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi yapılmasının öngörülmesi nedeniyle bankalara başvuran vatandaşlar, limitlerinin düşürülmesini istiyor.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan yurttaşlar, öngörülen düzenlemeye tepki göstedi. Daha önce benzer amaçlarla toplanan paraların nereye harcandığını soran bir vatandaş, "Bu iktidar artık ne yapacağını bilemiyor. Sinekten yağ çıkartıyor. 5'li çetenin vergilerini affedeceğine... Onlara dokunmuyor. Onların vergilerini affediyor. İşçilerin, memurların, emeklilerin de kredi kartından 750 lira alacakmış. Savunmaya verilecekmiş. Kim bilir nerelere gider. Ne oldu daha önce topladıkları paralara? Deprem paraları gitti. Nereye gidiyor bu paralar? Millet gene aç. Bu hükümetin çöküşüdür" tepkisinde bulundu.

"Her şeyden verdi alıyorlar"

Vergi artışlarına tepki gösteren bir diğer yurttaş "Her şeyden verdi alıyorlar. Bu nedir ben anlayamadım? Zaten durumumuz kötü, geçinemiyoruz. Bir de vatandaşa ekstra vergi yüklüyorlar. Zaten kredi kartı borcumuz var. Bu devirde borçsuz geçinmek mümkün mü?" dedi.

"Birçok kaleme vergi geliyor"

Ekonominin giderek kötüleştiğine işaret eden bir başka yurttaş ise "Çok yanlış bir şey. Zaten bankalar alıyor. Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaştan bunun alınması çok daha kötü olacak. Yanlış bir şey. Ben limitimi düşürdüm. Ekonomi çok kötü. Alım gücü çok düştü. Hükümet vergi getirmeyeceğini söylüyordu. Şimdi savunma sanayi için vergi getiriyorlar. Birçok kaleme vergi geliyor" şeklinde konuştu.

"Limitim 100 binin üzerindeydi, 99 bin liraya düşürdüm"

Teklifi görür görmez kredi kartı limitini düşürdüğünü anlatan bir yurttaş "Limitim 100 binin üzerindeydi, 99 bin liraya düşürdüm. Devamlı kullandığımız için lazım oluyordu kartlar ama düşürdüm. Bankayı aradığımda, 'daha kanunlaşmadı' dediler. Ben gene de düşürdüm. Kredi kartıyla geçiniyoruz" dedi.

Başka bir vatandaş da "Çok yanlış. Gidişatımız da yanlış durumlar da kötü. Vatandaşın durumu kötü" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

Politika, AK Parti, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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