Vatikan'da Jübile Yılı Başladı

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Katoliklerin merkezi Vatikan Şehir Devleti'ndeki Aziz Petrus Bazilikası'nda "Jübile Yılı" dolayısıyla açılan Kutsal Kapı'dan ziyaretçi geçişleri başladı.

Vatikan, 25 yılda bir kutlanan "Jübile Yılı" nedeniyle yılın son günlerinde dünyanın dört bir yanından çok sayıda Katolik Hristiyan'ı ağırlıyor.

Ziyaretçiler, "ruhsal arınma ve günahların bağışlanması"nı simgeleyen Aziz Petrus Bazilikası'nın kapısından geçerek bu "kutsal ritüeli" yerine getiriyor.

Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırı nedeniyle Vatikan'daki ziyaretçiler, yoğun güvenlik tedbirleri ve kontroller eşliğinde ayin alanına alınıyor.

"Jübile Yılı" kapsamında, yıl boyunca Roma'ya yaklaşık 32 milyon kişinin gelmesi bekleniyor.

Ayinler kapsamında ayrıca, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da dünyadaki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarını ve Noel mesajını aktaracağı geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşması yapması planlanıyor.

Papa Franciscus'un, "Jübile Yılı"nın başlangıcını temsil eden Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Kutsal Kapı'yı dün açmasıyla "Jübile Yılı" resmen başlamıştı.