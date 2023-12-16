 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vatikan'da Kardinal Becciu'ya Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Vatikan'da Kardinal Becciu'ya Hapis Cezası

Vatikan'da bir dönem üst düzey görevlerde bulunan Kardinal Giovanni Angelo Becciu, Londra'daki bir gayrimenkulün satışına ilişkin zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vatikan\'da Kardinal Becciu\'ya Hapis Cezası
16.12.2023 - 20:11,
Abone Ol

Vatikan'da bir dönem üst düzey görevlerde bulunan Kardinal Giovanni Angelo Becciu, Londra'daki bir gayrimenkulün satışına ilişkin zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vaticannews'ta yer alan habere göre, 2013'te Vatikan Devlet Sekreterliği adına Londra'nın lüks muhitlerinden Sloane bulvarında bir gayrimenkulün alımındaki milyonlarca sterlinlik suistimale ilişkin 2,5 yıldır devam eden ve 10 sanık ile 4 şirketin yargılandığı yolsuzluk davası, bugün yapılan 86. duruşmayla sonuçlandı.

Vatikan Müzesi'nin çok amaçlı salonunda görülen karar duruşmasında, Mahkeme Başkanı Giuseppe Pignatone, Vatikan'da bir dönem Devlet Sekreterliği Vekili (Başbakan Vekili) de olan Kardinal Angelo Becciu'nun Londra'daki gayrimenkulün satışı sırasında zimmete para geçirme suçundan üç kez suçlu bulunduğunu belirtti. Pignatone, Becciu'nun 5 yıl 6 ay hapis, tüm kamu görevlerinden hayat boyu men ve 8 bin avro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Davada Becciu ile beraber yargılanan diğer şahıslara da farklı sürelerde hapis ve para cezaları verildi.

Kararın açıklanmasının ardından Becciu'nun avukatlarından Fabio Viglione, müvekkillerinin masum olduğunu savunarak bu kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Kardinal Becciu hakkındaki süreç

Vatikan'da 2019'da başlatılan bir soruşturmada, Becciu'nun adının, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra'nın pahalı muhitlerinden Sloane bulvarında Katolik inananlardan toplanan bağışlarla bir gayrimenkulün alımına ilişkin skandala karıştığı ortaya çıkmıştı.

Becciu'nun Kasım 2018'de Devlet Sekreterliği Vekilliğinden ayrılmasının ardından Londra'daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Vatikan'ı milyonlarca avro zarara uğrattığı basına yansımıştı.

Kardinal Becciu, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından 24 Eylül 2020'de Vatikan'da üstlendiği görevlerden istifa etmiş ayrıca kardinallikten de feragat etmişti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Becciu'nun görevlerinden "istifa ettirildiği" yorumları yer almıştı.

Becciu'nun yargılandığı söz konusu yolsuzluk davasının ilk duruşması, Temmuz 2021'de yapılmıştı.

Vatikan Adalet Bürosu Savcısı Alessandro Diddi, 2011-2018 yıllarında Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yapan ve adı bu skandala karışan Kardinal Becciu için Temmuz 2023'te zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından 7 yıl 3 ay hapis cezası, 10 bin 329 avro para cezası ve kamu görevlerinden men cezası talep etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Vatikan, Londra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatikan'da Kardinal Becciu'ya Hapis Cezası - Son Dakika


20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47
Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16
İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş

Son Dakika
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16 İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 21:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Vatikan'da Kardinal Becciu'ya Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement