Vauk Dağı Geçidi\'nde sonbahar renkleri bazı sürücüleri fotoğraf için durduruyor

Vauk Dağı Geçidi'nde sonbahar renkleri bazı sürücüleri fotoğraf için durduruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi'nde ağaçlar sonbaharla sarı, turuncu ve kırmızı tonlara büründü. Bin 875 metre yükseklikteki geçitte bazı sürücüler, oluşan seyirlik manzarayı fotoğraflamak için araçlarını durduruyor.
Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi'nde ağaçlar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.
Deniz seviyesinden bin 875 metre yükseklikte bulunan geçitteki ağaçlarda oluşan renkler ve yere dökülen sararmış yapraklar, hazan mevsiminin en güzel halini yansıtıyor.
Sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturan ağaçlar, güzergahı kullanan sürücülere seyirlik manzaralar sunuyor.
Bazı sürücüler, sonbahar renklerine bürünen doğayı fotoğraflamak için araçlarını durdurarak manzarayı görüntülüyor.
Kaynak: AA
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