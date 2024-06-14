Veliler, karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Veliler, karne heyecanına ortak oldu

Kahramanmaraş'ta 296 bin 876 bin öğrenci için son ders zili bugün çaldı. Veliler ise, çocuklarının karne heyecanına ortak oldu.

14.06.2024 14:13
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Veliler, karne heyecanına ortak oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 296 bin 876 bin öğrenci için son ders zili bugün çaldı. Veliler ise, çocuklarının karne heyecanına ortak oldu.

Kahramanmaraş'ta 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın son ders zili bugün çaldı ve il genelinde öğrenim gören 296 bin 876 öğrenci, zorlu geçen eğitim serüveninin ardından karne heyecanı yaşadı. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, 10 bin 483 sınıf, 17 bin 629 öğretmen sayısı ile zorlu bir yıl geride kaldı.

Öğrencilerin karne heyecanına veliler de dahil oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, veliler de evlatlarının heyecanına ortak oldu. Karnelerini alan öğrencilerin heyecanı kadar veliler de büyük heyecan yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yıldırım Bayazıt İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler karnelerini aldı ve yaz tatiline başladı.

Depremler sonrası eğitim ve öğretimi sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, "Deprem sonrasında bu bizim ikinci karne törenimiz. Hayatın normale dönmesini hakikaten önemsiyoruz ve bu anlamda da okulların fonksiyonunu çok iyi biliyoruz. Deprem sonrası bulduğumuz ilk fırsatta okullarımızı eğitim öğretime açmak ve tüm öğrencilerimizi eğitime katma çabası içerisinde olduk" dedi.

Öğrenci velisi Hacı Mehmet Dağdönderen, "Çok mutluyuz aslında ilk değil bu. Anasınıfında da bir karne heyecanımız oldu, bakalım inşallah başarılı olur oğlumuz" diye konuştu.

Kız çocuğunun karne heyecanına ortak olan bir diğer veli Mustafa Harman, "Çok güzel bir şey, 3 tane kızım var hepsinde de farklı bir heyecan oluyor. Kızımızın geleceği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Nasıl annemiz babamız bizi iyi bir şekilde yetiştirdiyse biz de gelecek nesilleri daha iyi yetiştirmek için çabalıyoruz" diye konuştu.

İlkokul birinci sınıfa giden Türkan Harman ise "Okuma yazmayı öğrendim, matematikte de toplama çıkarmayı öğrendik" şeklinde konuştu.

"Okulum çok iyi geçti, öğretmenlerimden çok ayrılmak istemiyorum" diyen Miray Eskikale, tatilde kitap okumak istediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veliler, karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

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