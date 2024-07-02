Venezuela, ABD ile doğrudan diyaloğu yeniden başlatıyor

KARAKAS, 2 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak siyasi mutabakatları teşvik etmek amacıyla ABD'li yetkililerle doğrudan diyaloğu yeniden başlatacaklarını duyurdu.
Maduro, Pazartesi gecesi televizyonda yayımlanan konuşmasında, ABD hükümetinin doğrudan görüşmelere yeniden başlama teklifini kabul ettiklerini kaydederek görüşmelerin Çarşamba günü yeniden başlayacağını açıkladı.
Maduro, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez Gomez'in Ulusal Diyalog Komisyonu Başkanı olarak ABD yetkilileriyle yapılacak doğrudan diyaloglarda Venezuela hükümetini temsil edeceğini kaydetti.
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