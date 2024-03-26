Venezuela'da ana muhalefet, devlet başkanlığı seçimi için gösterdikleri adayın başvurusunun onaylanmadığını bildirdi.
Demokratik Üniter Platformunun (PUD) X hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE), 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayları Corina Yoris'in başvurusunu, başvuru süresi bitmesine rağmen hala onaylamadığı belirtildi.
PUD Temsilcisi Omar Barboza, bunun, "değişime oy vermek isteyen Venezuelalıların çoğunluğunun haklarının ihlali olduğunu" kaydederek, kayıtların yeniden açılmasını istedi.
Şu ana kadar 10 ismin adaylığı kabul edildi
Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine PUD, yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Yoris'i açıklamıştı.
Yoris, dün düzenlediği basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.
Ülkede şu ana kadar aralarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da bulunduğu 10 ismin adaylığı kabul edildi.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'da ana muhalefetin aday başvurusu onaylanmadı - Son Dakika
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