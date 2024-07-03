Venezuela'da Beryl Kasırgası En Az 2 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

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KARAKAS, 3 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'nın kuzeydoğusundaki Sucre eyaletini vuran Beryl Kasırgası nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişiden haber alınamazken, 25,000 kişinin ise kasırgadan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Remigio Ceballos devlet televizyonu Venezolana de Television'a Salı günü yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar maalesef 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Hayatta kalanlar ile ölenleri arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Ceballos, "Yağmurlardan olumsuz etkilenen yaklaşık 25,000 kişiden bahsediyoruz" diye ekledi.

Bu arada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bakanlardan oluşan bir komisyonun durumu ele almak üzere Sucre'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Sucre'deki Cumanacoa kenti Salı günü erken saatlerden itibaren Beryl kaynaklı yağmur nedeniyle sular altında kalırken bölgedeki Manzanares Nehri de taştı.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, 5. kategori seviyesinde olan kasırga saatte 270 kilometre maksimum sürekli rüzgarlarla ve saatte 35 kilometre hızla Venezuela Karayipleri boyunca ilerliyor.