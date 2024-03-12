Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimlerinde Maduro Aday Olacak

ASELSAN'ın geliştirdiği DERİNGÖZ otonom sualtı aracı testleri başarıyla tamamladı

Türk savunma sanayii için önemli projelerden biri olan ASELSAN'ın geliştirdiği DERİNGÖZ otonom sualtı aracı, dalışlı testlerini başarıyla tamamladı. Aracın askeri ve sivil amaçlarla kullanılabilecek yapısı ve otonom kabiliyeti öne çıkıyor. DERİNGÖZ'ün 600 metre derinliğe inebilme ve kablosuz iletişim yeteneği testlerde başarılı şekilde görüldü. Aracın hızı 5,5 knots'a, tarama hızı ise 3 knots'a kadar ulaşabiliyor. DERİNGÖZ, su altında araştırma, keşif, mayın taraması gibi görevleri üstlenebilecek esnek bir sistem olarak tasarlandı. ASELSAN'ın bu projesi, Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanındaki yetkinliğini bir kez daha gösterdi.