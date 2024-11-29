Venezuela'dan Yaptırım Teşvikine Ağır Ceza - Son Dakika
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Venezuela'dan Yaptırım Teşvikine Ağır Ceza

Venezuela, dış yaptırımları teşvik edenlere 25-30 yıl hapis cezası öngören yasayı kabul etti.

29.11.2024 05:16
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Venezuela, ülkeye uygulanan dış yaptırımları teşvik edenlere 25 yıl ila 30 yıl arasında hapis cezası öngören yeni yasayı kabul etti.

Ulusal Meclis'te (AN) kabul edilen ve "Simon Bolivar Libertador Emperyalist Ablukaya Karşı ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetini Savunma Organik Yasası" olarak bilinen düzenleme, hükümete ve devlet yetkililerine yaptırım uygulanmasını savunan veya destekleyen kişilere ağır hapis cezaları getirmeyi amaçlıyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bu yasayı onaylaması durumunda, yabancı yaptırımları teşvik edenler ya da buna herhangi bir şekilde dahil olanlar, 25 ila 30 yıl hapis cezasının yanı sıra 1 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Yasanın içeriğinde ayrıca, ülke kurumlarına karşı silahlı eylem çağrısında bulunmak, siber saldırılara katılmak, sokakları kışkırtmak ve bunlara destek çıkmak gibi suçlar için 60 yıl süresince siyasi yasak ve kamu görevlerinden ihraç edilme öngörülüyor.

Ülke içerisinde ikamet eden yabancıların da söz konusu yasayı ihlal etmeleri durumunda, bu kişilerin sınır dışı edilmesi ve ülkedeki mal varlıklarına el konulması hükme bağlanıyor.

Hükümet verilerine göre, son 10 yılda Venezuela, başta ABD olmak üzere 900'ün üzerinde dış yaptırıma maruz kaldı.

ABD'nin yeni yaptırımları muhalefetten destek görmüştü

ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve Bolivar Yasası olarak bilinen yasa tasarısıyla, Venezuela'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımların hayata geçirileceği belirtilmişti.

Muhalif lider Maria Corina Machado, Bolivar Yasası'nı desteklemiş ve bu yasayı gündemine alan ABD Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etmişti.

Bunun üzerine Venezuela'da savcılık, muhalif lider Machado hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla 23 Kasım'da soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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