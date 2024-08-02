Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefeti suçladı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin ülkede suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Caracas'ta gazetecilere açıklamada bulunan Maduro, devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'ya tepki gösterdi.

Ülkede devam eden protestolara dikkati çeken Maduro, "Bir vatandaş olarak bana fikrimi soracak olursanız, size bu insanların (Gonzalez ve Machado'yu kastederek) sebep oldukları suçlar nedeniyle parmaklıklar ardında olması gerektiğini söylerim. Venezuela'da adaletin sağlanması gerektiğini ifade ederim." dedi.

Maduro, Gonzalez ve Machado'nun sokakları kışkırttığını belirterek, "Korkaklar gibi kaçmak ve suç gruplarına ayaklanma çağrısı yapmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzlerini göstermeliler." ifadesini kullandı.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.