Venezuela Seçimlerinde Maduro Zaferi - Son Dakika
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Venezuela Seçimlerinde Maduro Zaferi

26.05.2025 14:18
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Maduro önderliğindeki koalisyon, seçimlerde oyların %82,68'ini alarak galip geldi.

(ANKARA) Venezuela'da dün yapılan genel ve bölgesel seçimlerde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki iktidar koalisyonu Büyük Vatansever Kutbu (GPP) oyların yüzde 80'inden fazlasını alarak galip geldi.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre GPP, oyların yüzde 82,68'ini aldı. Koalisyon, Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağladı ve ülkenin 24 eyaletinden 23'ünde valiliği de kazandı. Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan CNE Başkanı Elvis Amoroso, iktidar ittifakının toplam kullanılan 5 milyon 507 bin 324 oyun 4 milyon 553 bin 484'ünü aldığını açıkladı. Amoroso, seçim sürecini "son derece şeffaf" olarak nitelendirerek uluslararası gözlemcilere destekleri için teşekkür etti.

Toplamda 21 milyondan fazla kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Venezuela'da seçime katılım oranı yüzde 42'de kalırken ana muhalefet bloğu olan Demokratik İttifak, oyların yüzde 6,25'ini aldı. Muhalefet lideri Maria Corina Machado, daha önce seçimlerde şeffaflık konusundaki endişeler nedeniyle boykot çağrısı yapmış ve destekçilerini sandığa gitmemeye çağırmıştı.

Venezuela tarihinde ilk kez, Venezuela ile komşu ülke Guyana arasında egemenlik ihtilafının bulunduğu, doğal kaynaklar açısından zengin ve uluslararası toplum tarafından Guyana'ya ait olarak tanınan Esequibo bölgesinde de seçimler yapıldı. Bu bölgede seçmenler bir vali, sekiz Ulusal Meclis temsilcisi ve yedi bölgesel meclis üyesi belirledi. Ancak bu seçimler, Guyana hükümeti tarafından sert bir şekilde kınandı ve bölgenin Venezuela tarafından ilhak edilme girişimi olarak nitelendirildi. Guyana, seçimlere katılanların vatana ihanetle suçlanabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güncel, Guyana, Dünya, Son Dakika

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