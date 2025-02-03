Vezirköprü\'de Depo Yangını

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Hamit Kiper Caddesi'nde Yusuf Çoban'a ait güneş enerji sistemleri ve ofis olarak kullanılan konteynerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle yandaki bina tahliye edildi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangında depoda bulunan güneş enerji sistemleri, ofis olarak kullanılan konteyner kullanılamaz hale geldi, deponun bitişiğindeki binanın dış cephesi zarar gördü.

İtfaiye ekibince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.