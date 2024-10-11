Vezirköprü'de Dostluk Maçı

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Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri, profesyonel ve amatör olarak futbol oynamış eski futbolcularla dostluk maçı yaptı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Vezirköprü'de protokol üyeleri ve eski futbolcular arasında futbol müsabakası gerçekleştirildi.

Vezirköprü Şehir Stadyumu'nda yapılan maçta Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile kurum amirleri ve eski futbolcular yer aldı.

Maçın ardından günün anısına protokol üyeleri ile eski futbolculara katılım belgesi verildi.