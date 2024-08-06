Vezirköprü\'de firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi saklandığı ikamette yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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