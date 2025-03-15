Vezirköprü'de İftar Programı Düzenlendi

Vezirköprü Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı organize edildi.
Vezirköprü Muhtarlar Derneği protokol üyeleri ve muhtarlara iftar programı düzenledi.
Misafirlerini yönetim kurulu üyeleri ile kapıda karşılayan Dernek Başkanı Gülami Sağlam katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.
Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ve dernek üyeleri katıldı.
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