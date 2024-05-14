Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde ormancılara üretim ve standardizasyon eğitimi düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormancılara yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi düzenledi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Karaçam İşletme Şefliğince düzenlenen programda, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla, üretim işlerinde kaliteli ürün üretimin artırılmasına yönelik ormancılara eğitim verdi.
Yayla, ormanların milli servet olduğunu, kaliteyi artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Eğitime, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcıları Ali Sürmen ile Tuncay Patan ve orman muhafaza memurları katıldı.
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