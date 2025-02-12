Vicdansızlık: Köpek Sokağa Atıldı - Son Dakika
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Vicdansızlık: Köpek Sokağa Atıldı

Zonguldak'ta bir kişi köpeğini sokağa bıraktı, mahalleli köpeği sahiplenip ömür boyu bakacağını söyledi.

12.02.2025 21:47
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Önce çöpü attı sonra köpeğini sokağa bırakıp gitti: O anlar kamerada

Sokağa atılan köpeği sahiplenen vatandaş: "Sahibi de gelse alamaz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Yeni Mahalle'de bir kişi önce aracının bagajından aldığı çöpü konteynıra attı. Ardından araçta bulunan köpeğini sokağa bırakıp gitti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken köpeği sahiplenen mahalle sakini, "Sahibi gelse de daha alamaz. Ömür boyu bakacağım" dedi.

Olay Yeni Mahalle Muhtar Ziya Üzgül Sokakt'a meydana geldi. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracıyla sokağa geldi. Ardından aracının bagajından çıkardığı çöpü konteynıra attı. Daha sonra da aracının kapısını açarak köpeğini çöpün yanına bırakıp gitti. Sahibinin sokaktan uzaklaştığını fark eden köpek aracın ardından koşsa da yetişemedi. Bu sırada diğer köpeklerin saldırısına da uğradı.

Köpek seslerine sokağa koşan Zülfiye Kuku, yavru köpeği alarak evine getirdi. Kuku, eşi Orhan Kuku'ya durumu anlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ev sakinleri, köpeğin sokağa terk edildiğini fark etti. Bunun üzerine komşuları Zeynep Tirgin de köpeği sahiplendi.

Gazetecilere köpeğe ömür boyu bakacağını söyleyen Zeynep Tirgin, "Şahsın bir arabayla atmış. Bende aldım sahiplendim. Ömür boyu bakacağım artık ona. Sahibi de gelse daha alamaz" dedi.

Eve gelince eşinin bahsetmesi üzerine durumdan haberdar olduğunu anlatan Orhan Kuku da, "Eve geldiğimde eşim bir köpeğin bırakıldığı ve köpeklerin parçalayacağını söyledi. Eşim diğer köpekler zarar vermesin diye eve götürmüş. Ondan sonra sahiplendirdi. Kameralar var burada. Adam burada duruyor. Arka bagajdan bir şeyler atıyor. Sağ kapıdan köpeği çıkarıyor sonra gidiyor. Sahibi gidince köpek arkasından koşuyor. Bu gerçekten vicdansızlık. Eğer bakamıyorsan bana bıraksaydın. Bile bile bırakması yanlış. Köpeği çöpe bırakmıyor, köpeği yere bırakıyor. Köpekleri görünce sahip çıkar düşüncesiyle bıraktı sanırım. Bende ne diyecek merak ediyorum. Arabadan köpek kaçmamış kendisini bırakmış. Bende bulacağım onu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Zonguldak, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vicdansızlık: Köpek Sokağa Atıldı - Son Dakika

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