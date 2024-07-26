Video Oyunu Performans Sanatçıları Greve Gidiyor - Son Dakika
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Video Oyunu Performans Sanatçıları Greve Gidiyor

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), yapay zekaya ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine video oyunu performans sanatçılarının greve gitme kararı aldığını bildirdi. Sanatçılar, video oyunlarındaki karakterleri seslendiren ve kamera önünde çalışan sanatçıları kapsayan 'İnteraktif Medya Anlaşması'nı imzalayan oyun şirketlerine karşı grev başlattı. Oyun şirketlerinin sanatçıları yapay zekanın tehlikelerine karşı korumayı reddetmesi nedeniyle grev kararı alındı.

26.07.2024 11:29
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ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), yapay zekaya ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine video oyunu performans sanatçılarının greve gitme kararı aldığını bildirdi.

SAG-AFTRA'dan yapılan açıklamada, sanatçıların, video oyunlarındaki karakterleri seslendiren ve kamera önünde çalışan sanatçıları kapsayan "İnteraktif Medya Anlaşması"nı imzalayan oyun şirketlerine karşı grev başlattığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce başlayan müzakerelerde birçok konuda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen oyun şirketlerinin sanatçıları yapay zekanın tehlikelerine karşı korumayı reddettiği ifade edildi.

Yapay zekanın özellikle video oyunu sektöründeki sanatçılar için daha fazla tehdit oluşturduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, performans sanatçılarının seslerinin kopyalanıp daha ucuz ve kolay şekilde yeniden oluşturulabileceği aktarıldı.

Açıklamada, oyun şirketleriyle müzakerelerin yapay zeka konusunda sonuçsuz kalması üzerine SAG-AFTRA üyesi performans sanatçılarının greve gitme kararı aldığı kaydedildi.

SAG-AFTRA, Temmuz 2023'te de maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle greve gitmişti. Grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin AMPTP ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona ermişti.

Kaynak: AA

Radyo, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video Oyunu Performans Sanatçıları Greve Gidiyor - Son Dakika

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