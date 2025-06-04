Vietnam'da 2 Çocuk Politikası Zorunluluğu Kaldırıldı

Vietnam'da düşen doğum oranını artırmak amacıyla, uzun süredir yürürlükte olan 2 çocuk politikasına son verildi.

Vietnam Ulusal Meclisinde, aileleri 2 çocuk sahibi olmakla sınırlayan düzenlemelerin kaldırılmasını öngören yasa değişikliği oylandı.

Vietnam'da uzun süredir devam eden 2 çocuk politikasının sona ermesine yönelik teklif, meclisten geçti. Böylece, 1988 yılından bu yana ailelerin 2'den fazla çocuk sahibi olmasını engelleyen düzenlemeler kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Dao Hong Lan, yapılan yasal düzenlemeyle çiftlerin kaç çocuk sahibi olacaklarına ve bunun zamanlamasına artık özgürce karar verebileceklerini belirtti.

Vietnam'da son yıllarda doğum oranları hızla düşüyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Vietnam'da 2024'te bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık oranı 1,91'e düştü.

Ayrıca ülkede erkek çocuk sahibi olma isteğinin daha fazla olması nedeniyle cinsiyet dengesizliği yaşanıyor. Doktorların doğumdan önce ebeveynlere bebeğin cinsiyetini söylemesine izin verilmiyor.

Çin'de de hükümet, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.