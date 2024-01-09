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Vietnam'da askeri eğitim uçağı düştü - Son Dakika
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Vietnam'da askeri eğitim uçağı düştü

Vietnam'ın orta kesimindeki Quang Nam eyaletinin Dien Ban kasabasında bir askeri eğitim uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot, uçağın yere çakılmasından önce paraşütle atlamayı başardı. Uçak, bir bahçenin yakınındaki boş bir araziye düştü. Kazada bahçede çalışan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Uçağın ön ve arka kısımları 200 metre uzağa fırladı. Uçağın Hava Savunma - 372. Hava Kuvvetleri Birliği'ne ait olduğu bildirildi.

Vietnam\'da askeri eğitim uçağı düştü
09.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:33
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HANOİ, 9 Ocak (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimindeki Quang Nam eyaletinin Dien Ban kasabasında Salı günü saat 11.00 civarında bir askeri eğitim uçağı düştü.

Yerel medyada çıkan haberlere göre uçakta bulunan iki pilot, uçağın yere çakılmasından önce paraşütle atlamayı başardı.

Uçak, bir bahçenin yakınındaki boş bir araziye düştü. Uçağın çakıldığı esnada bahçede çalışan bir kişi, enkaz parçalarından dolayı hafif şekilde yaralandı.

VnExpress, uçağın ön ve arka kısımlarının birbirlerinden 200 metre uzağa fırladığını kaydetti.

Tuoi Tre (Gençlik) gazetesi, askeri uçağın Hava Savunma - 372. Hava Kuvvetleri Birliği'ne ait olduğunu bildirdi.

Birlik liderlerinden biri gazeteye yaptığı açıklamada, uçağın ülkenin orta kesimindeki da Nang kentinden havalandığını ve kazanın eğitim esnasında meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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