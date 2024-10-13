Vietnam ve Çin Güney Çin Denizi'nde Barışı Vurguladı

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Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın Devlet Başkanı To Lam, ülkesini ziyaret eden Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmesinde, iki ülkenin egemenlik ihtilaflarının bulunduğu Güney Çin Denizi'nde barışın korunması gerektiğini söyledi.

Vietnam ajansı VNA'nın haberine göre, görüşmede, Devlet Başkanı Lam, "tarafların, anlaşmazlığa yol açan durumlarda, ilgili otoriteler arasında yüksek düzeyli ve doğrudan temaslarla durumu kontrol altına alıp anlaşmazlığı giderecek etkin yöntemleri ve çözümleri bulmasının" elzem olduğunu kaydetti.

İki komşu ülkenin, ikili ilişkilerin düzeyine ve özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuka uygun işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Lam, Güney Çin Denizi'nde istikrarın ve barışı korumanın önemini vurguladı.

Vietnam geçen hafta Çin Sahil Güvenliğinin Güney Çin Denizi'nde Vietnamlı balıkçıları zor kullanarak engellemesinden dolayı rahatsızlığını ifade etmişti.

Çin'in açıklamasında Güney Çin Denizi'nden bahsedilmedi

Görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamalarda ise daha çok ikili ilişkilere odaklanılırken Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklara değinilmedi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Li görüşmede, Çin'in Vietnam ile geleneksel dostluğu daha ileri taşıyarak stratejik iletişimi, eşgüdümü ve dayanışmayı derinleştirmek ve "ortak geleceği paylaşan topluluk" oluşturmak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Li'nin Vietnamlı mevkidaşı Pham Minh Chinh ile görüşmesinde ise tarafların, "dostane istişareye bağlı kalarak farklılıklarını uygun şekilde yönetme" ve "denizlerde işbirliğini geliştirme" konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Vietnam'ın yanı sıra Filipinler, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.