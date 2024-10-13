Vietnam ve Çin Güney Çin Denizi'nde Barışı Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vietnam ve Çin Güney Çin Denizi'nde Barışı Vurguladı

Vietnam Devlet Başkanı Lam, Çin Başbakanı ile görüşmesinde, Güney Çin Denizi'nde barışın önemini vurguladı.

13.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın Devlet Başkanı To Lam, ülkesini ziyaret eden Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmesinde, iki ülkenin egemenlik ihtilaflarının bulunduğu Güney Çin Denizi'nde barışın korunması gerektiğini söyledi.

Vietnam ajansı VNA'nın haberine göre, görüşmede, Devlet Başkanı Lam, "tarafların, anlaşmazlığa yol açan durumlarda, ilgili otoriteler arasında yüksek düzeyli ve doğrudan temaslarla durumu kontrol altına alıp anlaşmazlığı giderecek etkin yöntemleri ve çözümleri bulmasının" elzem olduğunu kaydetti.

İki komşu ülkenin, ikili ilişkilerin düzeyine ve özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuka uygun işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Lam, Güney Çin Denizi'nde istikrarın ve barışı korumanın önemini vurguladı.

Vietnam geçen hafta Çin Sahil Güvenliğinin Güney Çin Denizi'nde Vietnamlı balıkçıları zor kullanarak engellemesinden dolayı rahatsızlığını ifade etmişti.

Çin'in açıklamasında Güney Çin Denizi'nden bahsedilmedi

Görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamalarda ise daha çok ikili ilişkilere odaklanılırken Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklara değinilmedi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Li görüşmede, Çin'in Vietnam ile geleneksel dostluğu daha ileri taşıyarak stratejik iletişimi, eşgüdümü ve dayanışmayı derinleştirmek ve "ortak geleceği paylaşan topluluk" oluşturmak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Li'nin Vietnamlı mevkidaşı Pham Minh Chinh ile görüşmesinde ise tarafların, "dostane istişareye bağlı kalarak farklılıklarını uygun şekilde yönetme" ve "denizlerde işbirliğini geliştirme" konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Vietnam'ın yanı sıra Filipinler, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Vietnam, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam ve Çin Güney Çin Denizi'nde Barışı Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
16:25 Gülben Ergen Gaziantep’te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti
16:03 Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı
16:03 Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
15:16 Trump’ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi Trump'ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi
15:09 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü
15:03 Hande Yener, Gebze Belediyesi’nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır
15:01 Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak
15:00 Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 23:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: Vietnam ve Çin Güney Çin Denizi'nde Barışı Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.