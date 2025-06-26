Villepin Yeni Parti Kurdu

Fransa'da Gazze'deki soykırıma karşı tavrıyla bilinen eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, La France Humaniste (İnsancıl Fransa) adlı yeni partisini kurarak 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlık mesajı verdi.

Villepin, bu hafta Fransız Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, bir sonraki cumhurbaşkanı seçimlerine 2 yıl kala, La France Humaniste partisini kurduğunu duyurdu.

Herkese açık bir siyasi hareket kurduğunu ifade eden Villepin, halihazırda partisinin yerelde birçok şubesi olduğunu ifade etti.

Villepin, "Sosyal adaleti ve cumhuriyetçi düzeni savunmak adına tüm Fransızları bir arada toplamalıyız." diyerek cumhurbaşkanı seçimlerine aday olmak için 500 seçilmişten toplaması gereken imzaların kendisi için bir engel teşkil etmeyeceğini ifade etti.

Devlet başkanının, kurumların teminatı, hakem ve ulusa ilham veren bir lider olarak görev yaptığı başkanlık makamını yeniden tesis etmek istediğini dile getiren Villepin, başbakanlık görevini bıraktığından bu yana düşünmek, gerekli dersleri çıkarmak ve şahsi kibir ve kişisel hırslarını bir kenara koymak için 18 yılı olduğunu anlattı.

Villepin, Gazze'deki soykırıma karşı tutumuyla biliniyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde 2002-2004 yıllarında dışişleri bakanı olarak görev alan Villepin, 2005-2007 yıllarında ise başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Villepin, 14 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Irak'ın işgaline ve bu ülkeye askeri müdahale düzenlenmesine karşı çıkmış, bunun öngörülemez sonuçları olacağını savunmuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tutumuyla bilinen de 71 yaşındaki Villepin, kurduğu yeni partiyle 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlık mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 2016'da Yürüyüş Hareketi'ni kurduktan sonra 2017 seçimlerinde aday olmuştu.