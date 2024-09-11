Vinç Operatörü Gelin Arabası Yaptı - Son Dakika
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Vinç Operatörü Gelin Arabası Yaptı

Vinç Operatörü Gelin Arabası Yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çalışan bir vinç operatörü, çalıştığı vinci gelin arabası olarak kullanarak eşini şaşırttı. Çift, nikahlarını kıyarak ömür boyu mutluluğa adım attı.

11.09.2024 19:40
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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 15 yıldır çalışan vinç operatörü Doğan Çoban (31), çalıştığı vinci gelin arabası yaptı. Vince bindirdiği gelin Funda Akar'ı (31) ile birlikte şehir turu atan genç çift, daha sonra Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kıyılan nikah ile ömür boyu mutluluğa imza attı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan Doğan Çoban, çalıştığı vinci gelin arabası yaparak, eşi Funda Akar'ı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Eşinin Kayapınar Mahallesi'ndeki evinin önünde daha önce süslediği vinçle gelen damat Çoban, eşi Funda Akar'ı elinden tutarak vince bindirdi. Çift, ardından kendilerine eşlik eden araçlar ile konvoy yaparak, nikahlarının kıyılacağı Yunus Emre Millet Çarşısı'na geldi. Nikah memuru Yunus Kafalı tarafından nikahları kıyılan genç çift, ömür boyu mutluluğa imza attı.

Normal bir gelin alma merasiminden farklı olmasını istediği için bu kararı aldığını ifade eden damat Doğan Çoban, "Gündelik hayattan farklı olsun diye böyle bir şey düşündüm. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah bizim de sonumuz güzel olur. Eşimle mutlu oluruz. 15 yıldır bu işteyim" dedi. Eşi Funda Akar ile tanışma hikayesine de değinen Doğan Çoban, "Tanışmamız bir arkadaşımız sayesinde oldu. Funda ile önce arkadaş bir başlangıcımız oldu. Sonra ilerleyen zaman içerisinde birbirimize güvenimizi, saygımızı, sevgimizi vererek böyle bir yola karar verdik. Allah sonunu mutlu etsin. Bütün bu niyetle düşünen arkadaşlar mutlu, mesut olsun" ifadelerini kulandı.

Gelin Funda Akar ise "Bundan haberim yoktu. Bu hayatta bana her zaman mutluluğu yaşatıyor. Şu an da öyle, iyi ki hayatımda. Sonsuza kadar mutlu oluruz inşallah" dedi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

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