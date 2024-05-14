Şanlıurfa\'da 2 Bin 660 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen 2 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ve 95 elektronik sigara ele geçirildi.