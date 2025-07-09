Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bakkaldan dondurma almak isterken elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.
M.E. ve İ.G, Yeni Buğday Pazarı'nda bir bakkalın dondurma dolabından dondurma aldıkları sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Dondurma Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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