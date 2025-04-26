Virginia Giuffre Hayatını Kaybetti

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında hayatını kaybetti. Giuffre, Epstein ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlamıştı.

ÇİFTLİĞİNDE İNTİHAR ETTİ

Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü doğruladı.Virginia Giuffre'yi "sevgi dolu, bilge ve komik" olarak tanımlayan Mueffling, "Kendisini temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı." dedi.

"GÜCÜ HAYRANLIK UYANDIRICIYDI"

Giuffre'nin ailesinin konuya ilişkin açıklamasında, "Hayatında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, parlak bir şekilde parladı. Onu çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Virginia Giuffre'nin avukatlarından Sigrid McCawley yaptığı açıklamada "Onun cesareti beni daha fazla mücadele etmeye itti ve gücü hayranlık uyandırıcıydı. Dünya bugün inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, benim tatlı meleğim." diye konuştu.