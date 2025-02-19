Virüslü Tohumlar Türkiye İçin Tehdit - Son Dakika
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Virüslü Tohumlar Türkiye İçin Tehdit

CHP'li Erhan Adem, gümrüklerde yakalanan virüslü tohumların tarımı tehdit ettiğini belirtti.

19.02.2025 12:46
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, son zamanlarda gümrüklerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan virüslü domates tohumlarının ülkeyi tehdit ettiğini ifade ederek, konuya ilişkin Meclise soru önergesi sundu. Adem, "Ülkemizin zaten darboğazda olan tarımı, bir de bu tür biyolojik saldırılarla karşı karşıya kalırsa, telafisi mümkün olmayan sonuçlarla yüzleşeceğiz" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çin ve Tayland menşeli tohumların ülkeye sokulmaya çalışıldığını ve bu durumun ülke için büyük bir tehlike olduğunu ifade ederek, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclise soru önergesi sundu. Adem, önergesinde şunları kaydetti:

"Türkiye tarımı, yalnızca ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda dışarıdan gelen bilinçli tehditlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Son 45 günde gümrüklerde yapılan operasyonlarla yakalanan virüslü domates tohumları, ülkemizin gıda güvenliğini ve tarımsal üretimini hedef alan büyük bir tehlikeyi gözler önüne seriyor.

"Bu tohumları Türkiye'ye kim sokmaya çalışıyor"

Son dönemde gümrüklerde yakalanan virüslü domates tohumları, tarımımızın nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Son 45 gün içinde 6 farklı operasyonda Çin ve Tayland menşeli tohumların ülkemize sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Peki, bu tohumları Türkiye'ye kim sokmaya çalışıyor? Yalnızca gümrükte yakalananlarla mı sınırlı kalındı, yoksa ülkeye çoktan sızanlar var mı? Bu olayın arkasındaki kişi ve şirketler hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı bu sorulara cevap vermek zorundadır!

"Tarımımızı çökertmeye yönelik büyük bir tehdit var"

Gümrüklerde önlem almak elbette önemli ama yeterli mi? Açıkça görülüyor ki tarımımızı çökertmeye yönelik büyük bir tehdit var. Virüslü tohumlar yalnızca üretimi baltalamıyor, aynı zamanda tüketen insanları da hasta ediyor. Ülkemizin zaten darboğazda olan tarımı, bir de bu tür biyolojik saldırılarla karşı karşıya kalırsa, telafisi mümkün olmayan sonuçlarla yüzleşeceğiz"

Adem'in önergesinde yer verdiği sorular şöyle:

"Bu tohumların ülkeye sızıp sızmadığını tespit etmek için bir inceleme başlatıldı mı? Sorumlular kim? Bu işi organize edenler hakkında bir soruşturma yürütülüyor mu? Tarımsal üretimin korunması için gümrük önlemleri dışında başka hangi tedbirler alınıyor? Çiftçilerimize sağlıklı ve güvenilir tohum temin etmek için ne yapılıyor?"

Erhan Adem, "Bugün tarımı göz göre göre çökertmeye çalışanlara karşı sessiz kalırsak, yarın soframızdaki gıdanın güvenliğini bile garanti edemeyiz! Çiftçimizin, üreticimizin, tüketicimizin sağlığını korumak için daha sıkı denetimlerin ve sert yaptırımların uygulanması şart" dedi.

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Politika, Türkiye, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Virüslü Tohumlar Türkiye İçin Tehdit - Son Dakika

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