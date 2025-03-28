Viyana'da Birleşen İftar

Viyana Belediyesi ve Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından tarihi Viyana Belediye Sarayı'nın konferans salonunda iftar programı düzenlendi.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ve İGGÖ Başkanı Ümit Vural'ın ev sahipliğinde yapılan iftar programına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanı sıra farklı dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İGGÖ Başkanı Vural, ramazan ayının birleştirici yönüne işaret ederek, Viyana'da farklı din ve etnik kökenden insanların paydaşı olduğu ortak yaşam ve çeşitliliğin önemine değindi.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ise Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu ramazan ayının sonuna gelindiğini ve bugünlerin manevi açıdan yoğun zamanlar olduğunu söyledi.

Ludwig, ramazanın bitiminde kutlanan bayramın aile ve toplum içinde birlik ve dayanışmayı öne çıkarttığını, Viyana Belediye Başkanı olarak bunun kendisi için de çok önemli olduğunu anlattı.

Orucun yalnız İslam dininde değil, Hıristiyanlıkta da uygulandığını hatırlatan Ludwig, "Oruç, yalnız yeme içmeden çekilmek değil, başka şeylerden de el etek çekmek anlamına geliyor. Kaçınma anlamına geliyor. Maddi hususları öne almayı değil, insanın kendisi ve toplumla ilişkisini nasıl kurması gerektiği üzerine yoğunlaşmasını içeriyor." dedi.

Ludwig, iftar programına 20'nin üzerinde farklı dini cemaatten davetlinin katıldığını, bunun ayrışma yerine ortak hususlar üzerinden birlikte yaşamı öncelemenin en iyi göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

İftar programında Yeden Ensemble müzik grubu, tasavvuf musikisinden eserler icra etti.