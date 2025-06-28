Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 29 Haziran Pazar günü denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Son Dakika › Güncel › Vize'de Denize Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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