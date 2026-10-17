Vize'de muhtar Ali Adnan Gülaçar, muhtarlığı ayakkabı dükkanında sürdürüyor - Son Dakika
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Vize'de muhtar Ali Adnan Gülaçar, muhtarlığı ayakkabı dükkanında sürdürüyor

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Vize\'de muhtar Ali Adnan Gülaçar, muhtarlığı ayakkabı dükkanında sürdürüyor
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde ayakkabıcılık yapan 61 yaşındaki Ali Adnan Gülaçar, babasından devraldığı muhtarlık görevini 16 yıldır aynı dükkanda sürdürüyor. Gülaçar, mahalle sakinlerinin resmi evrak ve hizmet taleplerini ayakkabı dükkanından karşılıyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Adnan Gülaçar, babasından öğrendiği ayakkabıcılık zanaatını ve devraldığı muhtarlık görevini aynı dükkanda sürdürüyor.

Kale Mahallesi'nde kunduracılık yapan Gülaçar, babası Hamit Gülaçar'ın 36 yıl yürüttüğü muhtarlık görevini de devralarak mahalle sakinlerine hizmet veriyor.

Henüz 10 yaşındayken babasının yanında ayakkabıcılığı öğrenen Gülaçar, uzun yıllar onunla aynı dükkanda çalıştı.

Babasının muhtarlık görevini yürüttüğü dönemde mahalle sakinlerine hizmet etme anlayışını da yakından gözlemleyen Gülaçar, babasının görevi bırakmasının ardından muhtar seçildi.

Yaklaşık 16 yıldır muhtarlık yapan Gülaçar, mahalle sakinlerinin resmi evrak ve hizmet taleplerini ayakkabı dükkanından karşılıyor. Günün ilk saatlerinde tezgahının başına geçen Gülaçar, bir yandan mesleğini sürdürürken diğer yandan mahallelinin ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

Göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalardan birinin mahallenin tarihi adını yeniden kazandırmak olduğunu belirten Gülaçar, daha önce "Mimar Sinan" olarak değiştirilen mahallenin adının 28 yıl sonra yeniden "Kale Mahallesi" olduğunu aktardı.

"Hizmet önemli bir şey"

Gülaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından aldığı öğütleri dikkate alarak mahalle sakinlerine hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Ayrı bir muhtarlık binasına ihtiyaç duymadığını, ayakkabı dükkanını aynı zamanda büro olarak kullandığını belirten Gülaçar, "Yarım asır Kale Mahallesi'ni bizler yönetiyoruz. Demek ki iyi yönetmişiz, vatandaş memnun. 56 yıl bu işi yapmak bir aile olarak uzun bir süreç. Uzun ama vatandaş memnun." dedi.

Muhtarlığı yalnızca bir görev olarak görmediğini dile getiren Gülaçar, "Hizmet önemli bir şey, maaş olmasa da ben onlara hizmet edeceğim. Çünkü neden babam 36 yıl, ben bu dönemde bittiğinde 20 yıl olacak. Uzun bir süreç, benim onlara bir vefa borcum var, vicdani bir borcum var. Ben onlara hizmet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerine ulaşılabilir olmaya önem verdiğini vurgulayan Gülaçar, "Vatandaşlarımıza 'Siz bana gelmeyin, bir alo deyin ben size gelirim' diyorum. Biri telefon ettiğinde 10 dakika sonra evindeyim. Evrak gerekiyorsa hazırlar evine götürürüm, nereye verilecekse arabamla ulaştırırım." diye konuştu.

Kovid-19 salgını döneminde de 65 yaş üstü vatandaşların ve hastaların ihtiyaçlarını evlerini ziyaret ederek karşılamaya çalıştığını anlatan Gülaçar, telefonunu günün her saati açık tuttuğunu belirtti.

"Muhtarlık resmiyetin temel taşlarından biridir"

Mahalledeki çocukların eğitimine destek olmaya özen gösterdiğini, geçmişte 15 yıl boyunca okul aile birliği başkanlığı ve dernek yönetimlerinde görev aldığını aktaran Gülaçar, muhtarlığın özellikle yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için önemli bir hizmet alanı olduğunu söyledi.

Gülaçar, "Muhtarlık, yaşlıların, engellilerin, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdiğimiz zaman biz bunlarla gurur duyuyoruz ve bizi dinlendiriyor bu sefer. Muhtarlık, öğrencilere hizmet etmek, fakir fukaranın derdini gidermek, ihtiyaç sahiplerinin. Bunlar çok güzel şeyler." ifadelerini kullandı.

"Babamdan daha iyisini yapmak istedim"

Babasının kendisine örnek olduğunu ve onun bıraktığı hizmet anlayışını ileri taşımaya çalıştığını belirten Gülaçar, geçmişte ulaşım imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen babasının mahalle sakinlerinin evrak taleplerini karşılamak için gece saatlerinde dahi yürüyerek hizmet verdiğini anlattı.

Günümüzde iletişim ve ulaşım imkanlarının vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeyi sağladığını dile getiren Gülaçar, "Babamdan daha iyisini yapmak istedim. Çünkü neden? Benim yapacağım bir hata 'Hamit abi bu çocuğu eğitememişler' dedirtir. Ben o hatayı yapmamaya çalıştım." dedi.

Babasının hizmet anlayışını sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Gülaçar, onun yürüyerek yerine getirdiği hizmetleri bugün araç imkanlarını kullanarak daha hızlı ulaştırmaya gayret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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