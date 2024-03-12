Vize'de Ramazan Ayı Dolayısıyla Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Vize'de Ramazan Ayı Dolayısıyla Yardım Kampanyası Başlatıldı

Vize\'de Ramazan Ayı Dolayısıyla Yardım Kampanyası Başlatıldı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlediklerini ve toplanan bağışların ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı. Ayrıca Vize Belediyesi tarafından yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek hediye takdim ediliyor. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ise Pınarhisar Spor halk oyunları ekibini ziyaret ederek kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına teşekkür etti.

12.03.2024 12:12
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Vize'de ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, "Vize İmece" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Herkesi kampanyaya destek vermeye davet eden Özalp, toplanan nakdi ve gıda bağışlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

Özalp, kampanya ile ramazan ayında daha yoğun hissedilen birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu yaşatmak istediklerini bildirdi.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Vize Belediyesinin yürüttüğü "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Özalp, proje kapsamında içerisinde bebek ürünlerinin yer aldığı hediyeyi ailelere takdim etti.

Aileleri tebrik eden Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Başkan Talay'dan halk oyunları ekibine ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar Spor halk oyunları ekibini ziyaret etti.

Talay, ekibin antrenmanını takip ederek çalışmalar hakkında Pınarhisar Spor Kulübü Başkanı Tayfun Uysal'dan bilgi aldı.

Halk oyunlarının kültürel bir miras olduğunu ifade eden Talay, bu mirası gelecek nesillere aktararak yaşatan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vize'de Ramazan Ayı Dolayısıyla Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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