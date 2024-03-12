Vize\'de Ramazan Ayı Dolayısıyla Yardım Kampanyası Başlatıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Milletvekili Şaban Çopuroğlu, çocuklarla birlikte Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha iyi eğitim ve sportif faaliyetler için sosyal merkezler yapıldığını belirterek, şehir ve ülkenin daha iyi bir geleceğe ulaşacağını vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarı dileyip oyunu başlattı ve hediye verdi.