Vize Emniyet Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimi verildi

Vize Emniyet Müdürlüğünce görevli personele temel ilkyardım eğitimi verildi.
Vize Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde personel doğal afetler ve trafik kazalarında neler yapılması konusunda bilgilendirildi.
Daha sonra personele temel ilkyardım eğitimi verildi.
"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
Ekipler 1-25 Ocak tarihlerinde 8 faaliyet düzenledi.
Faaliyetlerde 2 bin 760 kişiye proje hakkında bilgi verildi.
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