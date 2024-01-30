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Vize Emniyet Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Vize Emniyet Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimi verildi

Vize Emniyet Müdürlüğü, personeline doğal afetler ve trafik kazalarında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yaparak temel ilkyardım eğitimi verdi. Ayrıca Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' tanıtıldı ve 8 faaliyet düzenlenerek 2 bin 760 kişiye proje hakkında bilgi verildi.

Vize Emniyet Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimi verildi
30.01.2024 - 09:17,
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Vize Emniyet Müdürlüğünce görevli personele temel ilkyardım eğitimi verildi.

Vize Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde personel doğal afetler ve trafik kazalarında neler yapılması konusunda bilgilendirildi.

Daha sonra personele temel ilkyardım eğitimi verildi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Ekipler 1-25 Ocak tarihlerinde 8 faaliyet düzenledi.

Faaliyetlerde 2 bin 760 kişiye proje hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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Kırklareli, Narkotik, Vize, Doğal Afetler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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