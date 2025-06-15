Vize Festivali Tarihleri Belirlendi

Vize 16. Tarih ve Kültür Festivali'nin tarihi açıklandı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin düzenleneceği tarihi meclis toplantısında alınan karar ile belirlediklerini ifade eden Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Festival 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalimizde bir birinden değerli sanatçılarımız konser verecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir festival düzenleyebilmek için Vize Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yapacağız."

Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ömer Topuz'u makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent gelişimine destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Topuz da, esnafların taleplerini Bulut'a iletti.