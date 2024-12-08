Vizyon Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vizyon Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kelimat Sanat Galerisi'nde yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle karma sergi açıldı.

08.12.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilen, karma resim sergisi "Vizyon" Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, sanatçılar Ali Omar, Ayşe Eylül Sönmez, Bala Kavlakoğlu, Demet Atay, Evren Gül, Fadıl İnam, Özlem Metinkaya, Salih Alnajar, Sibel Okumuş, Sima Bagherzadeh ve Ümmühan Özgür Yılmaz'ın eserleri bulunuyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Hüseyin Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galeride daha önce kişisel sergiler de yapmış sanatçıları bir araya getiren bir seçkiye imza attıklarını söyledi.

Emiroğlu, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunmaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kelimat Sanat Galerisi olarak Üsküdar'da Fıstıkağacı Mahallesi'ndeki yeni mekanımızda sanatseverlerle buluşuyoruz. Yüksek kira talepleri yüzünden mekan değiştirmek zorunda kaldık ama memnunuz. Satış odaklı bir galeri olmadığımız için sanat faaliyetimizi her durumda sürdürmeye, sanatçılarımızla güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Yeni yılda da birbirinden güzel sergilere imza atacağız. Üsküdarlı sanatseverleri sergilerimizi izlemeye bekliyoruz."

Sanatçı Bala Kavlakoğlu ise sergide birbiriyle çelişmeyen ve birbirini tamamlayan eserler olduğuna dikkati çekerek, "Kelimat Sanat çok cesur bir galeri. Uzun süredir bu galeriyle çalışıyorum. Daha önce bu galeri ile solo sergimi de açmıştım. Haftaya da inşallah Ankara'daki Platfrom A'da bir solo sergi açacağım. Tüm Ankaralı sanatseverleri beklerim." ifadelerini kullandı.

Sergi, 31 Aralık'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vizyon Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
09:36 Esad’ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
09:09 Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad’ı devirdik, Şam özgürleşti Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti
08:12 Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 10:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: Vizyon Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.