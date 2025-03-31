Volkan Konak'ı Kaybettik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Müziğimizin güçlü seslerinden, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı değerli sanatçımız Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ödül töreninde bir araya geldiğim, vefatına kadar 'Devrimciler korkmaz' diyerek bu ülkeden yana duruşundan taviz vermeyen Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından KKTC'de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Acımız büyük. Müziğimizin güçlü seslerinden, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı değerli sanatçımız Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ödül töreninde bir araya geldiğim, vefatına kadar 'Devrimciler korkmaz' diyerek bu ülkeden yana duruşundan taviz vermeyen Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum."