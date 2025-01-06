Von der Leyen'in Sağlık Durumu İyileşiyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in zatürre tedavisinde iyi yönde ilerleme olduğu bildirildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında von der Leyen'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Pinho, von der Leyen'in ciddiyetle tedavi edilmesi gereken bir hastalığa yakalandığını ve tedavisinin sürdüğünü aktararak, "Durum iyi yönde ilerliyor." dedi.

Von der Leyen'in, 3 Ocak'ta, ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçirdiği ve ocak ayının ilk iki haftası için tüm programlarını iptal ettiği bildirilmişti.

Alman siyasetçi von der Leyen, 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda ikinci kez AB'nin yürütme organı Komisyonun Başkanlığı görevini üstlenmiş, Yeni Komisyon 1 Aralık 2024'te görevine başlamıştı.