Vucic ve Tokayev\'den Barış Vurgusu

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle endişeli olduklarını belirterek barışın korunması ve sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert??????? Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Tokayev ve Vucic'in başkanlık ettiği heyetler, Sırbistan Sarayı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vucic, mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere birçok konuda görüştüklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle endişeli olduklarını aktaran Vucic, şöyle devam etti:

"Sadece Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar değil, bunun daha da genişlemesiyle ilgili ikimiz (Tokayev) de endişeliyiz. Avrasya topraklarında en kısa sürede barışın sağlanmasını istiyoruz ve son günlerde yaşananlar ve çatışmaların tırmanma ihtimali noktasında endişeliyiz. Her iki ülkenin hatta her iki kıtanın ilerlemesi için barışın korunmasının ve sağlanmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz."

Askeri alan başta olmak üzere birçok konuda işbirliklerine ilişkin Tokayev ile konuştuklarını belirten Vucic, dijitalleşme konusunda Kazakistan'ın hızla ilerlediğini kaydetti.

Belgrad ve Astana arasındaki hava ulaşımının sağlanmasının gerekli olduğunu dile getiren Vucic, "Kazakistan'ın Sırbistan'da gayrimenkul yatırımlarıyla biz çok ilgileniyoruz. Güçlü ve büyüyen bir pazar var. Kazak şirketleri, burada hoş karşılanacak ve onları heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında savunma, ticaret ve eğitim başta olmak üzere 10 alanda anlaşma imzalandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de iki ülke arasındaki ticaretin güçlenmesini istediklerini vurguladı.

İki ülke halkının yararına olan işbirliklerini geliştirmek için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Vucic ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik ve birçok önemli anlaşmaya vardık. Ekonomik ve ticari bağları derinleştirme konusunda önemli anlaşmalar imzaladık, özellikle sanayi, madencilik, sağlık yatırımları ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi üzerine odaklandık. Tarım alanında araştırma yapan eğitim kurumları ve kuruluşları arasında ortaklıkların kurulmasının önemini vurguladım. Ayrıca Sırbistan'ı sağlık, bilgi teknolojileri, uzay araştırmaları ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmeye teşvik ettim."

Tokayev, savunma sanayisinin Kazakistan ve Sırbistan arasında ilişkilerde önemli bir alan olduğunu dile getirerek, bu alandaki potansiyeli ortaya çıkarmak istediklerini de dile getirdi.

Görüşmelerden sonra Sırbistan ve Kazakistan arasında savunma, ticaret ve eğitim konuları başta olmak üzere 10 alanda anlaşma imzalandı.