Vucic ve Tokayev'den Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vucic ve Tokayev'den Barış Vurgusu

Vucic ve Tokayev\'den Barış Vurgusu

Sırbistan ve Kazakistan liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın önemini vurguladı.

19.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle endişeli olduklarını belirterek barışın korunması ve sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert??????? Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Tokayev ve Vucic'in başkanlık ettiği heyetler, Sırbistan Sarayı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vucic, mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere birçok konuda görüştüklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle endişeli olduklarını aktaran Vucic, şöyle devam etti:

"Sadece Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar değil, bunun daha da genişlemesiyle ilgili ikimiz (Tokayev) de endişeliyiz. Avrasya topraklarında en kısa sürede barışın sağlanmasını istiyoruz ve son günlerde yaşananlar ve çatışmaların tırmanma ihtimali noktasında endişeliyiz. Her iki ülkenin hatta her iki kıtanın ilerlemesi için barışın korunmasının ve sağlanmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz."

Askeri alan başta olmak üzere birçok konuda işbirliklerine ilişkin Tokayev ile konuştuklarını belirten Vucic, dijitalleşme konusunda Kazakistan'ın hızla ilerlediğini kaydetti.

Belgrad ve Astana arasındaki hava ulaşımının sağlanmasının gerekli olduğunu dile getiren Vucic, "Kazakistan'ın Sırbistan'da gayrimenkul yatırımlarıyla biz çok ilgileniyoruz. Güçlü ve büyüyen bir pazar var. Kazak şirketleri, burada hoş karşılanacak ve onları heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında savunma, ticaret ve eğitim başta olmak üzere 10 alanda anlaşma imzalandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de iki ülke arasındaki ticaretin güçlenmesini istediklerini vurguladı.

İki ülke halkının yararına olan işbirliklerini geliştirmek için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Vucic ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik ve birçok önemli anlaşmaya vardık. Ekonomik ve ticari bağları derinleştirme konusunda önemli anlaşmalar imzaladık, özellikle sanayi, madencilik, sağlık yatırımları ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi üzerine odaklandık. Tarım alanında araştırma yapan eğitim kurumları ve kuruluşları arasında ortaklıkların kurulmasının önemini vurguladım. Ayrıca Sırbistan'ı sağlık, bilgi teknolojileri, uzay araştırmaları ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmeye teşvik ettim."

Tokayev, savunma sanayisinin Kazakistan ve Sırbistan arasında ilişkilerde önemli bir alan olduğunu dile getirerek, bu alandaki potansiyeli ortaya çıkarmak istediklerini de dile getirdi.

Görüşmelerden sonra Sırbistan ve Kazakistan arasında savunma, ticaret ve eğitim konuları başta olmak üzere 10 alanda anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Kazakistan, Sırbistan, Teknoloji, Politika, Ukrayna, belgrad, Ekonomi, Güncel, Dünya, Tarım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vucic ve Tokayev'den Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:18:05. #1.11#
SON DAKİKA: Vucic ve Tokayev'den Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.