Vural'dan Ağaç Kesmeye Tepki

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Hamamyolu Caddesi'nde Odunpazarı Belediyesi ekiplerince yapılan ağaç kesimine tepki gösterdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Hamamyolu Caddesi'nin geçmişte ağaç gölgesinde vakit geçirilen alan olduğunu belirterek, "Bugün bir katliama daha şahitlik ediyoruz. Hamamyolu Caddemiz, kent tarihinden ve estetikten bihaber zihniyet tarafından yok ediliyor." ifadesini kullandı.

Vural, belediyenin yıllar önce başlattığı düzenlemelerle yeşil alanları betonla kapladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Yeşilin yerine plastik banklar, renkli yer taşları ve beton saksılarla süslenen 'betonlaşma devrimi', bugün kesilen ağaçlarla devam ediyor. Belediye yetkilileri adeta doğayla inatlaşıyor. Hamamyolu artık bir yürüyüş yolu değil, doğal düşmanlık anıtı haline geldi."

Vural, belediye yetkililerine çağrıda bulunarak, "Eğer yeşili gerçekten sevmiyorsanız, hiç değilse plastikten ağaç yapın, hem kesmezsiniz hem de alıştığınız malzeme olur." ifadelerini kullandı.